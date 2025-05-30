Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sorusuna ilk kez cevap verdi

Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sorusuna ilk kez cevap verdi
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Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakçı, Ali Koç'un kendisi için ''Sen o kadar eder misin?'' şeklinde sarf ettiği sözlere dair ilk kez konuştu. Milli oyuncu, Abdülkerim Bardakcı, "Evet. Hayırlısı burasıymış. Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum, her gün şükrediyorum. Çocuklarım Galatasaraylı oldu, burada şampiyonluk yaşadılar.'' dedi.

Süper Lig'de 25 kez şampiyonluğa ulaşan ve armasını 5. yıldıza Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Futbol Arena'ya açıklamalarda bulundu. Milli stoper, Fenerbahçe'ye transferinin iptal olması ve Ali Koç'un kendisine söylediği ''Sen o kadar para eder misin?'' şeklindeki sarf ettiği sözlere ilk kez cevap verdi.

ALİ KOÇ'UN SÖZLERİNE CEVAP

Muhabirin, "Ali Koç'un, 'Sen bu kadar eder misin?' sözleri için iyi ki demiş diyor musun?" sorusu üzerine konuşan Abdülkerim Bardakcı, "Evet. Hayırlısı burasıymış. Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum, her gün şükrediyorum. Çocuklarım Galatasaraylı oldu, burada şampiyonluk yaşadılar. Nasibimde Galatasaray varmış. Güzel bir duygu." şeklinde konuştu.

O DÖNEM NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 2022-23 sezonunda Galatasaray'a imza atan Abdülkerim Bardakcı, ilk olarak Fenerbahçe ile görüşmüştü ancak görüşmeler sırasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bardakcı'nın istediği maaşa tepki göstererek ''Sen o kadar eder misin?'' demişti. Başkan Ali Koç'un bu sözleri üzerine milli stoperin Sarı-lacivertlilere transfer iptal olmuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSami İşgören:

ali koça şimdi sormak lazım edermiymiş koç.her moka burnunu sokarsan öyle yıllarca şampiyon olamazsın.ondan sonra yok yapı var yok hakem var geçla bunları.

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Haber Yorumlarımehmetsah1993:

bu sana yeter ali koç

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