Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı

Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı. Oyuncunun yarın oynanacak olan Başakşehir karşılaşması kadrosunda yer alıp almayacağının ise maç günü yapılacak son kontrollerin karar verileceği belirtildi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 17'nci haftasında İstanbulspor ile oynanan maçın 67'nci dakikasında yaşadığı sakatlık sonrasında oyundan çıkan oyuncunun Abdülkadir Ömür'ün sol alt adalesinde zorlanma tespi edildiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Futbol A Takımımızın İstanbulspor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (gastrosoleus kas grubu) zorlanmaya bağlı minimal ödem tespit edilmiştir. Tedavisine sağlık ekibimizce başlanılan oyuncumuzun RAMS Başakşehir maçı kadrosunda yer alması ile ilgili karar maç günü yapılacak son kontrollerde verilecektir."

(FOTOĞRAĞLI)