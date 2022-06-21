ABD ve İspanya'nın ardından şimdi de Hollanda! Kadın ve erkek futbolcular artık eşit - Haberler

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ABD ve İspanya'nın ardından şimdi de Hollanda! Kadın ve erkek futbolcular artık eşit

Haberler.com - Spor
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Hollandalı kadın ve erkek futbolcuların, katıldıkları uluslararası tüm turnuvalarda eşit ücret ve para ödülü alacağı duyuruldu. 1 Temmuz'da eşit ücret sistemine geçileceği belirtilirken 6 Temmuz'da başlayacak 2022 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda uygulamaya konulacağı belirtildi. Hollanda; ABD ve İspanya'nın ardından bu uygulamaya geçen üçüncü ülke oldu.

Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, uluslararası turnuvalarda eşit ücret sistemine 1 Temmuz'dan itibaren geçileceği ve 6 Temmuz'da başlayacak 2022 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2022) uygulamaya konulacağı ifade edildi.

MİLLİ FUTBOLCULAR EŞİT HAKLARA TABİ TUTULACAK

Buna göre, uluslararası turnuvalara katılan tüm kadın ile erkek milli oyuncular, para ödülleri dahil eşit haklara ve çalışma koşullarına tabi tutulacak. Sponsorlar, ticari ortaklar ve reklamlardan elde edilen gelirler, maç başı ücretleri, maaş ile verilen ekstra ödüller bir havuzda toplanıp, milli oyunculara eşit oranda dağıtılacak. Hollanda; ABD ve İspanya'nın ardından bu uygulamaya geçen üçüncü ülke oldu.

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