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ABD'li Snyder, Astana'daki dünya şampiyonasında 97 kiloda 5. altın madalyasını aldı

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Astana'daki 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kilo finalinde ABD'li Kyle Snyder, Japon Arash Yoshida'yı 4-0 geriden gelerek yendi. Snyder üst üste ikinci, toplamda 5. dünya şampiyonluğuna ulaşırken Sadulaev ve Yazdani bronz madalya aldı.

Kazakistan'da düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 97 kiloda şampiyonluğa ABD'li Kyle Snyder ulaştı.

Başkent Astana'daki organizasyonda, olimpiyat şampiyonları Kyle Snyder (ABD), Abdulrashid Sadulaev (Rusya), Akhmed Tazhudinov (Bahreyn) ve Hassan Yazdani'nin (İran) mücadele ettiği 97 kiloda madalyalar sahiplerini buldu.

Güçlü rakipleri Yazdani ve Tazhudinov'u yenerek dikkati çeken Japon Arash Yoshida'yı finalde 4-0 geriden gelerek mağlup eden Snyder, üst üste ikinci, toplamda 5. dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Çeyrek finalde Snyder'a yenilen Sadulaev, repesajda milli güreşçi Alperen Tokgöz'e üstünlük sağlayarak üçüncülük maçına çıktı.

Kariyerinde 6 dünya ve 2 olimpiyat şampiyonluğu bulunan Sadulaev, Polonyalı Zbigniew Mateusz Baranowski'yi 5-0 mağlup ederek Astana'da üçüncülük kürsüsünde yer aldı.

Serbest stil 97 kiloda diğer bronz madalyayı ise Tazhudinov'u 5-0'la geçen İranlı Yazdani kazandı.

Ferhat Kılıç'ın madalya şansı sürüyor

Şampiyonanın 7. gününde mindere çıkan milli güreşçilerden Ferhat Kılıç'ın (70 kilo) bronz madalya şansı sürerken, Emrah Ormanoğlu (61 kilo), İsmail Küçüksolak (86 kilo) ve Hakan Büyükçıngıl (125 kilo) elendi.

Hint Vishal Kaliramana'yı 7-2, Ermeni Arman Andreasyan'ı 3-1 yenen Ferhat Kılıç, Kırgız Ernazar Kubatbekovich Akmataliev ile yaptığı çeyrek final karşılaşmasını kaybetti.

Akmataliev'in finale yükselmesiyle repesaj hakkı kazanan milli sporcu, yarın Kanadalı Lachlan Maurice Mcneil ile karşılaşacak. Ferhat, bu maçı kazanması durumunda akşam seansında bronz madalya karşılaşmasına çıkacak.

2026 Dünya Güreş Şampiyonası, 1 Kasım Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA
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