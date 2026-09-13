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ABD Açık'ta tek kadınlar şampiyonu Rybakina oldu

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- Finalde son iki yılın şampiyonu Sabalenka'yı 2-1 yenen Kazak tenisçi, kariyerinin ilk ABD Açık zaferini elde etti

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 2-1 yenen Kazak Elena Rybakina şampiyon oldu.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, son 2 yılın şampiyonu ve dünya 1 numarası Aryna Sabalenka ile klasmanda ikinci sırada yer alan Elena Rybakina karşı karşıya geldi.

2 saat 21 dakika süren maçta rakibini 6-4, 5-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup eden Rybakina, Avustralya Açık şampiyonluğuyla başladığı yılı ABD Açık zaferiyle kapadı.

27 yaşındaki sporcu, 2022 Wimbledon'la birlikte kariyerinin üçüncü grand slam şampiyonluğuna ulaştı.

Kazak sporcu, pazartesi günü açıklanacak WTA sıralamasında dünya klasmanının yeni 1 numarası olacak.

Kupa töreninde konuşan Rybakina, Sabalenka'ya karşı oynamanın çok zor olduğunu belirterek, "Bu turnuvaya gelirken böyle bir şey beklemiyordum. Sakatlıkla uğraşıyordum ama her şey benim adıma yolunda gitti. Kortta tereddüt ediyordum ve tüm toplara yetişmeye çalıştım. Bunlar benim için harika anılar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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