ABD Açık'ta Sabalenka ve Alcaraz 2. tura yükseldi
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınlarda Aryna Sabalenka, erkeklerde Carlos Alcaraz ikinci tura çıktı.
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınlarda Aryna Sabalenka, erkeklerde Carlos Alcaraz ikinci tura çıktı.
New York kentindeki turnuvanın ikinci gününde dünya sıralamasında tek kadınlar 1 numarası ve ABD Açık'ta son iki yılının şampiyonu Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka ile Kolombiyalı raket Camila Osorio karşılaştı.
Dünya 1 numarası Sabalenka, rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek ikinci tura adını yazdırdı.
Kariyerinde iki ABD Açık şampiyonluğu bulunan İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, sakatlığı sebebiyle 4 aydır tenise uzak kaldıktan sonra ABD Açık'ta kortlara geri döndü.
Geçen yılın şampiyonu tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Alcaraz, Rus rakibi Roman Safiullin'i 6-4, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek ikinci tura yükseldi.