ABD Açık'ta Çeyrek Finale Yükselen Tenisçiler Belli Oldu

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda Polonyalı Iga Swiatek ve Japon Naomi Osaka, çeyrek finale yükseldi.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın dokuzuncu gününde, tek kadınlarda 2022 şampiyonu ve 2 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek, 64 dakika süren maçta Rus Ekaterina Alexandrova'yı (13) 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek final biletini aldı.

Kariyerinde 2 ABD Açık şampiyonluğu bulunan Japon Naomi Osaka (23) ise bu yılın Fransa Açık şampiyonu ABD'li Coco Gauff'ı (3) 6-3 ve 6-2'lik setlerle turnuva dışında bıraktı.

Çek Karolina Muchova (11) da Ukraynalı Marta Kostyuk'u (27) 6-3, 6-7 ve 6-3'lük setlerle geçti.

Tek erkeklerde Avustralyalı Alex de Minaur (8), turnuvada 4. tura kadar çıkarak büyük bir başarı yakalayan dünya klasmanının 435 numarası İsviçreli Leandro Riedi'yi 6-3, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yendi.

İtalyan Lorenzo Musetti (10), İspanyol Jaume Munar'ı 6-3, 6-0 ve 6-1'lik setlerle, Kanadalı Felix Auger-Aliassime (25) de Rus Andrey Rublev'i (15) 7-5, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek son 8 tenisçi arasına kaldı.