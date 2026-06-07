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2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu Açıklaması

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2026 FIFA Dünya Kupası ev sahiplerinden ABD, organizasyonda 12. kez boy gösterecek. A Milli Takımımızın da yer aldığı D Grubu'nda mücadele edecek ABD, 1994'ten sonra ikinci kez ev sahipliği yapacak. Teknik direktörlüğünü Mauricio Pochettino'nun yaptığı ABD'nin kadrosunda Christian Pulisic, Folarin Balogun ve Weston McKennie gibi yıldızlar bulunuyor.

Meksika ve Kanada ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD, organizasyonda 12. kez boy gösterecek.

A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı D Grubu'nda mücadele edecek ABD, turnuvaya 1994'ten sonra ikinci kez ev sahipliği yapacak. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Paraguay ve Avustralya'ya karşı gruptan çıkma mücadelesi verecek.

Ev sahibi kontenjanından Dünya Kupası'na direkt katılan ABD'nin teknik direktörlüğünü Arjantinli Mauricio Pochettino yapıyor.

ABD'nin öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Öne çıkan oyuncuları

Amerika Birleşik Devletleri'nin güncel kadrosunda önemli yıldız oyuncular yer alıyor.

Milan'da forma giyen Christian Pulisic'in yanı sıra Monaco forması giyen Folarin Balogun ve PSV'nin forveti Ricardo Pepi, takımın gol yollarındaki etkili isimleri.

Bayer Leverkusen'de oynayan Malik Tillman, Juventus'tan Weston McKennie, Atletico Madridli Tanner Tessmann, Marsilyalı Timothy Weah ve Leeds United'da forma giyen Brenden Aaronson, orta sahadaki önemli futbolcular olarak dikkati çekiyor.

Dünya Kupası geçmişi

ABD Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda 11 kez mücadele etti. Kuzey Amerika Kıtası'nın temsilcisi olan ABD, 1930'da Uruguay'da düzenlenen ilk Dünya Kupası'nda en iyi derecesini elde etti. Turnuvada yarı final oynayan ABD, sonradan yapılan sıralamayla organizasyonu 3. sırada tamamladı.

2002 yılında A Milli Futbol Takımı'nın 3. olarak tamamladığı Dünya Kupası'nda Güney Kore, Portekiz ve Polonya'nın yer aldığı grubu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turunda Meksika'yla eşleşen ABD, rakibini 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. ABD mücadeleden 1-0 yenik ayrılarak turnuvaya çeyrek finalde veda etmişti. Bu sonuç, 1930'da elde edilen yarı final başarısının ardından ABD'nin Dünya Kupası'nda ulaştığı en yüksek derece oldu.

ABD'nin Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1930 - 3.'lük

1934 - İlk tur

1950 - İlk tur

1990 - İlk tur

1994 - İkinci tur

1998 - İlk tur

2002 - Çeyrek final

2006 - İlk tur

2010 - İkinci tur

2014 - İkinci tur

2022 - İkinci tur

Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City), Matt Turner (New England Revolution)

Defans: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Auston Trusty (Celtic)

Orta saha: Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Brenden Aaronson (Leeds United), Christian Pulisic (Milan), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Tim Weah (Marsilya), Alejandro Zendejas (Club America)

Forvet: Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Haji Wright (Coventry City)

Maç takvimi

ABD'nin 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

13 Haziran Cumartesi:

04.00 ABD-Paraguay (Los Angeles Stadı-Los Angeles)

19 Haziran Cuma:

22.00 ABD-Avustralya (Seattle Stadı-Seattle)

26 Haziran Cuma:

05.00 Türkiye-ABD (Los Angeles Stadı-Los Angeles)

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
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