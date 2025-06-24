ABB FOMGET UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Elemelerinde Azerbaycan ile Eşleşti

ABB FOMGET UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Elemelerinde Azerbaycan ile Eşleşti
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Kadın Futbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile eşleşti. Maçlar Ankara'da oynanacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemelerindeki rakipleri belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kurada ABB Fomget, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile eşleşti.

30 Temmuz'da oynanacak yarı final mücadelesini kazanan taraf, 3 Ağustos'ta İsrail temsilcisi FC Kiryat Gat ile karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşmanın galibi, 2. eleme turuna yükselecek.

Kura törenine kulüp adına başkan Yalçın Demirkol katıldı.

Öte yandan iki maçın da Ankara'da Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
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