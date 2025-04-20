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ABB FOMGET, Trabzonspor'u 2-1 Yenerek İkinci Sıraya Yükseldi

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 24. haftasında ABB FOMGET, sahasında Trabzonspor'u 2-1 yenerek puanını 64'e çıkardı ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışında ikinci sırada yer aldı. Mücadelede Diyorakhon Khabibullaeva, Başak İçinözbebek ve Abigail Kim'in golleri dikkat çekti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, sahasında Trabzonspor'u 2-1 yendi.

Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 44. dakikada Diyorakhon Khabibullaeva ile bulduğu golle 1-0 önde tamamladı.

76. dakikada Başak İçinözbebek'in golüyle 1-1'lik eşitliği yakalayan ABB Fomget, 86. dakikada Abigail Kim'in golüyle 2-1 öne geçti. Mücadelede başka gol olmazken, başkent temsilcisi mücadeleyi geriden gelerek 2-1 kazandı.

Öte yandan 78. dakikada konuk ekipten Kaltrina Biqkaj ikinci sarıdan kırmızı kart, 90. dakikada Elif Kesgin ise direkt kırmıza kart görerek oyundan ihraç edildi.

Fenerbahçe Petrol Ofisi ile şampiyonluk yarışı veren ABB FOMGET, aldığı bu galibiyetle puanını 64'e yükseltti ve haftayı 2. sırada tamamladı. Son 2 haftaya girilirken lider Fenerbahçe'nin de 64 puanı bulunuyor.

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Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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