ABB FOMGET Kadın Futbol Süper Ligi'nde Şampiyon Oldu

ABB FOMGET Kadın Futbol Süper Ligi'nde Şampiyon Oldu
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Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ABB FOMGET, şampiyonluğunu kutladı. Başkan Yalçın Demirkol, başarıyı birlik ve inançla elde ettiklerini belirtti.

KADIN Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ABB FOMGET, şampiyonluğunu Osmanlı Stadyumu'nda düzenlediği etkinlikle kutladı.

ABB FOMGET, kazandığı şampiyonluğu iç saha maçlarını oynadığı, Yenikent Osmanlı Stadı'nda coşkuyla kutladı. Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluk kupasını müzesine götüren ekip, taraftarlarıyla birlikte sevinçlerini yaşadı. Futbolcular, yönetim ve teknik ekip, Ankaralı sanatçı Mustafa Taş'ın söylediği şarkılara, Ankara oyun havası oynayarak eşlik etti. Sezonun gol kraliçesi Armisa Kuc ödülünü Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol, Kadın Futbol ve Engelli Futbol sorumlusu Ural Aküzüm'ün elinden aldı. Aküzüm, favori şarkılarıyla seremoniye çıkan futbolculara madalyalarını da takdim etti. Kutlamalar, oyuncuların kazandıkları şampiyonluk kupasını kaldırmasının ardından sona erdi.

ABB FOMGET BAŞKANI DEMİRKOL: BU ŞAMPİYONLUK BİRLİKTELİĞİMİZİN ESERİDİR

ABB FOMGET Başkanı Yalçın Demirkol, Ankara'ya bir kez daha şampiyonluk kupasını getirmenin haklı gururunu ve coşkusunu yaşadıklarını ifade ederek, "Son 3 sezonda 2 kez şampiyonluğuna ulaşmış bir takım olarak hem şehrimize hem de Türk kadın futboluna yakışır bir başar hikayesi yazıyoruz. Bu yolculukta yalnızca sahada değil, her alanda büyük bir emek ve özveri var. İnançla mücadele eden futbolcularımıza, teknik ekibimize ve bizden desteğini esirgemeyen kıymetli taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluk sadece alın terimizin değil, birlikteliğimizin, inancımızın ve kararlılığımızın eseridir. Biz inanıyoruz ki bu başarı sadece bir son değil, daha büyük hedeflere açılan yeni bir başlangıç olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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