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ABB FOMGET, Guatemalalı futbolcu Jemery Myvett'i kadrosuna kattı

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Guatemalalı sol bek Jemery Myvett'i transfer etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Guatemalalı sol bek Jemery Myvett'i transfer etti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Jemery Myvett'e ailemize hoş geldin diyor, kırmızı-lacivert formamız altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Myvett, kariyerinde Club Necaxa ve KFF Vllaznia formalarını giyerken, Guatemala Milli Takımı'nda da görev aldı.

Kaynak: AA
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