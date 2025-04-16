Aaron Boupendza'nın ölümü sonrası dikkat çeken iddia

Bir dönem Hatayspor forması giyen Süper Lig'in eski gol kralı Aaron Boupendza'nın Çin'de 11. kattan düşerek hayatını kaybetmesi futbol dünyasını yasa boğdu.

KARDEŞİYLE TARTIŞTI İDDİASI

Çinli yetkililerin soruşturma başlattığı olaydan hemen önce kardeşinin eve geldiği ve aralarında tartışma çıktığı öne sürüldü.

3 İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

Habere göre, soruşturmacılar 3 ihtimal üzerinde duruyor. İlk ihtimal Boupendza'nın intihar ettiğini varsayıyor. Soruşturmacıların bir diğer düşüncesi ise futbolcunun apartmanın 11'inci katından kazara düştüğü. Soruşturmacıların üzerinde durduğu üçüncü ihtimal ise Boupendza'nın kardeşi kısa süre önce yaşadığı daireye geldi ve aralarında tartışma çıktı.

KARİYERİ

Tam adı Aaron Salem Boupendza olan Gabonlu oyuncu, 7 Ağustos 1996 tarihinde Gabon'un Moanda kentinde dünyaya geldi. Futbola kendi ülkesinin takımı olan CF Mounana'da başlayan Aaron Salem Boupendza, 2016 yılında Bordeaux takımının alt yapısına alındı. Pau FC, Ajaccio, Tours FC, CD Feirense takımlarında kiralık oynadıktan sonra takımına geri döndü. 2020 Ağustos ayında sözleşmesi fesh edilen Boupendza, Hatayspor ile anlaşarak takıma katıldı.

2020-21 sezonunda Hatayspor formasıyla 22 gol atarak Süper Lig'in gol kralı olan Aaron Boupendza, 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Al Arabi'ye transfer olmuştu. Son olarak Çin Süper Ligi ekiplerinden ZJ FC forması giyen 28 yaşındaki futbolcu, 17 maçta 9 gol 2 asistlik performans göstermişti.

HATAYSPOR'DAN ARABİSTAN'A TRANSFER OLDU

Hatasypor'dan Suudi Arabistan kulübü Al-Arabi'ye 4.25 milyon Euro bonservise transfer oldu. Daha sonrasında yıldız golcü Al-Shabab'a 7 milyon Euro bedele imza attı. Arabistan'dan ABD ekibi Cincinnati'ye transfer olan Boupendza 6.5 milyon euroya transfer olurken 2024 yılında Bükreş'e bedelsiz geldi. Son kulübü olan Çin ekibi Zhejiang FC bu transfere 800 bin Euro ödemişti.