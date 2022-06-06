A Milliler, Litvanya'daki ilk antrenmanını yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

A Milliler, Litvanya'daki ilk antrenmanını yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
A Milliler, Litvanya'daki ilk antrenmanını yaptı

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında yarın deplasmanda Litvanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkedeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında yarın deplasmanda Litvanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkedeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde maçın oynanacağı Vilnius'taki LFF Stadyumu'da yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Dar alan pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik antrenmanla son buldu. Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Rıdvan Yılmaz, sakatlıkları nedeniyle bu akşam yapılan antrenmana katılmadı.

Ay-yıldızlıların antrenmanını, Türkiye Cumhuriyeti Vilnius Büyükelçisi Gökhan Turan, TFF Başkanı Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop, Hasan Akıncıoğlu, Nuri Akın ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da tribünden takip etti.

A Milli Takım, Litvanya maçının hazırlıklarını yarın basına kapalı olarak yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title