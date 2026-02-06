Haberler

A Milli Voleybol Takımlarının, 2026 Milletler Ligi maç programı belli oldu

Güncelleme:
A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımları'nın 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki maç programları belli oldu. Her hafta 4 karşılaşma oynayacak olan takımlar, üç etap sonunda ilk 8 sırada yer alan ekiplerle VNL Finalleri'ne katılacak.

Üç etap sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan ekipler, VNL Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak. 2026 Kadınlar VNL Finalleri, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Makao, 2026 Erkekler VNL Finalleri de Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek.

Milli takımların 2026 VNL'deki maç programı şöyle:

A Milli Kadın Voleybol Takımı

1. hafta (Brasilia-Brezilya)

3 Haziran

19.00 Dominik Cum.-Türkiye

4 Haziran

22.30 Türkiye-Hollanda

6 Haziran

21.30 İtalya-Türkiye

8 Haziran

24.00 Bulgaristan-Türkiye

2. hafta (Ankara-Türkiye)

17 Haziran

19.30 Türkiye-Belçika

18 Haziran

19.30 Türkiye-Fransa

20 Haziran

19.30 Türkiye-Almanya

21 Haziran

19.30 Türkiye-Çin

3. hafta (Kansai-Japonya)

8 Temmuz

06.00 Polonya-Türkiye

10 Temmuz

07.00 ABD-Türkiye

11 Temmuz

13.20 Japonya-Türkiye

12 Temmuz

09.30 Tayland-Türkiye

A Milli Erkek Voleybol Takımı

1. hafta (Ottawa-Kanada)

10 Haziran

18.00 Türkiye-ABD

13 Haziran

02.30 Türkiye-Fransa

14 Haziran

02.30 Türkiye-İtalya

14 Haziran

21.30 Kanada-Türkiye

2. hafta (Gliwice-Polonya)

24 Haziran

14.00 Çin-Türkiye

25 Haziran

21.00 Polonya-Türkiye

27 Haziran

21.30 Türkiye-Arjantin

28 Haziran

17.30 Belçika-Türkiye

3. hafta (Belgrad-Sırbistan)

15 Temmuz

21.00 Sırbistan-Türkiye

17 Temmuz

17.30 Türkiye-Ukrayna

18 Temmuz

17.30 Türkiye-Slovenya

19 Temmuz

14.00 Türkiye-İran

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
