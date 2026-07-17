2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Türkiye: 3 Ukrayna: 2
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında Ukrayna'yı 3-2 yenerek 7. galibiyetini aldı ve 19 puana ulaştı. Milliler, yarın Slovenya ile karşılaşacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasının ikinci maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla milliler, 7 galibiyet ile 19 puana ulaştı.
Ay-yıldızlılar, Belgrad etabının üçüncü maçında yarın saat 17.30'da Slovenya ile karşı karşıya gelecek.
Salon: Belgrad Arena
Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Andrew Charles Robb (Kanada)
Türkiye : Ahmet, Murat, Mirza, Marko, Adis, Efe, Berkay (L) (Kaan, Samet, Gökçen, Bedirhan, Cafer, Hilmi)
Ukrayna: Synytsia, Plotnystskyi, Shchurov, Tupchii, Kovalov, Semeniuk, Boiko (L), (Yanchuk, Shchytkov, Boiko (L), Kisiliuk, Tonkonoh)
Setler: 25-27, 20-25, 25-23, 25-16, 15-11
Süre: 131 dakika - İSTANBUL