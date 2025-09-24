A Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Polonya'ya Mağlup Olup Elendi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'ya 3-0'lık skorla mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maç, Manila'daki SM Mall of Asia Arena'da gerçekleştirildi.
Salon: SM Mall of Asia Arena
Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), İbrahim İsmail Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri)
Polonya: Semeniuk, Huber, Kurek, Leon, Kochanowski, Komenda, Popiwczak (L) (Firlej, Sasak, Granieczny)
Türkiye: Bedirhan, Murat, Mirza, Mert, Adis, Gökçen, Berkay (L) (Cafer, Can, Ahmet)
Setler: 25-15, 25-22, 25-19
Süre: 1 saat 9 dakika - İSTANBUL
