A Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Polonya'ya Mağlup Olup Elendi

Güncelleme:
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya'ya 3-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Salon: SM Mall of Asia Arena

Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), İbrahim İsmail Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri)

Polonya: Semeniuk, Huber, Kurek, Leon, Kochanowski, Komenda, Popiwczak (L) (Firlej, Sasak, Granieczny)

Türkiye: Bedirhan, Murat, Mirza, Mert, Adis, Gökçen, Berkay (L) (Cafer, Can, Ahmet)

Setler: 25-15, 25-22, 25-19

Süre: 1 saat 9 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
