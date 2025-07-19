A Milli Voleybol Takımı Brezilya'ya Yenildi

A Milli Voleybol Takımı Brezilya'ya Yenildi
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Brezilya'ya karşı 3-1 mağlup oldu. Takım, yarın Arjantin ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'nın Chiba şehrinde oynanan 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi 3. hafta 3. maçında Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, yarın TSİ 05.00'te Arjantin ile karşılaşacak

Salon: Chiba Port Arena

Hakemler: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Sasiprapa Pimthongkhonburi (Tayland)

Türkiye: Efe, Mert, Adis, Mirza, Bedirhan, Murat, Berkay (L) (Vahit Emre, Gökçen, Cafer, Berk)

Brezilya: Adriano, Matheus, Darlan, Lucarelli, Judson, Fernando, Maique (L) (Chizoba, Matheus G., Thiery, Arthur)

Setler: 22-25, 24-26, 25-22, 22-25

Süre: 2 saat 4 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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