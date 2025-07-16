A Milli Voleybol Takımı, ABD'ye 3-0 Mağlup Oldu

A Milli Voleybol Takımı, ABD'ye 3-0 Mağlup Oldu
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ABD'ye 3-0'lık skorla yenildi. Maç, Japonya'nın Chiba şehrinde yapıldı.

Türkiye-ABD: 0-3

SALON: Chiba Port Arena

HAKEMLER: Carla Hoorweg (Avustralya), Sze Lai Cedric Chung (Hong Kong)

TÜRKİYE: Mirza, Bedirhan, Murat, Efe, Mert, Adis, Berkay (L) (Ahmet, Gökçen, Berk, Muhammed)

ABD: Jendryk, Ma'a, Robinson, Knigge, Garcia, Champlin, Shoji (L) (Ewert, Flexen)

SETLER: 24-26, 21-25, 27-29

SÜRE: 1 saat 41 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi 3.hafta ilk maçında ABD'ye 3-0 mağlup oldu.

Filenin Efeleri, Japonya'nın Chiba şehrinde düzenlenen üçüncü haftadaki ikinci maçında yarın (17 Temmuz) saat 09.30'da Almanya ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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