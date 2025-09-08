A Milli Takımlar ve Kulüplerden Gelişmeler
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya'ya 6-0 kaybetti. A Milli Kadın Voleybol Takımı ise FIVB Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-2 mağlup olarak ikinci oldu. Ümit Milli Takımı, Hırvatistan'la oynayacağı maça hazırlanıyor. Süper Lig ekipleri antrenmanlarına devam ediyor.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 2'nci maçında İspanya'ya 6-0 mağlup oldu.
Gruptaki diğer maçta Gürcistan, Bulgaristan'ı 3-0 yendi.
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI
12.50 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-2 kaybederek dünya ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yurda dönecek.
ÜMİT MİLLİ TAKIM
18.15 Ümit Milli Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Grubu ilk maçında karşılaşacağı Hırvatistan mücadelesinin hazırlıklarını Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park'ta tamamlayacak. Antrenman öncesinde Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz ile bir oyuncusu açıklamalarda bulunacak.
GALATASARAY
- Sarı-kırmızılı ekip, günü izinli olarak geçirecek.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler, yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının çalışmalarını sürdürecek.
-Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü açıklanacak.
BEŞİKTAŞ
- Siyah-beyazlı ekip, Başakşehir FK maçının hazırlıklarına devam edecek.
TRABZONSPOR
- Bordo-mavili ekip, günü izinli olarak geçirecek.
DÜNYA KUPASI ELEMELERİ
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçları, bugün oynanacak 7 karşılaşmayla devam edecek.
TÜRKİYE KUPASI 2'NCİ ELEME TURU KURA ÇEKİMİ
15.00 Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu Kura Çekimi, kulüp yetkililerinin katılımı ile Riva'da gerçekleştirilecek.