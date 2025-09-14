Haberler

A Milli Takımın FINALE Dev Ekrandan Destek

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 final maçı Manisa'da dev ekranlardan izlendi. Şehirde toplanan vatandaşlar, ay-yıldızlı ekibe destek vererek tarihi anları kutladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile oynadığı maç, Manisa'da kurulan dev ekranlardan izlendi.

Şehzadeler, Yunusemre ve Demirci ilçelerinde vatandaşlar, tarihi final heyecanını meydanlarda kurulan dev ekran karşısında yaşadı.

Türk bayraklarıyla tezahürat yapan sporseverler, ay-yıldızlı ekibe destek verdi.

Basketbolseverler, milli takımın attığı her baskette sevindi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor
