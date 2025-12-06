A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na katılması halinde grup fikstürü ve maç saatleri belli oldu
A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na katılması halinde grup fikstürü açıklandı. Ay-yıldızlılar, gruptaki maçlarını saat 05.00 ve 07.00'da oynayacak.
- A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki maçları 12, 19 ve 25 Haziran 2026 tarihlerinde oynanacak.
- D Grubu'nda ABD, Paraguay, Avustralya ve UEFA Play-Off C Galibi takımları yer alıyor.
- Maçlar Los Angeles Stadyumu, BC Place Stadyumu, Seattle Stadyumu ve San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu'nda gerçekleşecek.
A Millî Takımımızın play-off turundaki rakiplerini elemesi halinde katılacağı 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nun fikstürü belirlendi.
Müsabakalarını oynayacağını stadyumlar ve maçların başlama saatleri şöyle:
12 Haziran 2026
- ABD - Paraguay / 18.00 (TSİ 04.00) Los Angeles Stadyumu, Inglewood (ABD)
- Avustralya - UEFA Play-Off C Galibi / 21.00 (TSİ 07.00) BC Place Stadyumu, Vancouver (Kanada)
19 Haziran 2026
- ABD - Avustralya / 15.00 (TSİ 01.00) Seattle Stadyumu, Seattle (ABD)
- UEFA Play-Off C Galibi - Paraguay / 21.00 (TSİ 07.00) San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu, Santa Clara (ABD)
25 Haziran 2026
- UEFA Play-Off C Galibi - ABD / 19.00 (TSİ 05.00) Los Angeles Stadyumu, Inglewood (ABD)
- Paraguay - Avustralya / 19.00 (TSİ 05.00) San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu, Santa Clara (ABD)