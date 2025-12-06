Haberler

A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na katılması halinde grup fikstürü ve maç saatleri belli oldu

A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na katılması halinde grup fikstürü ve maç saatleri belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na katılması halinde grup fikstürü açıklandı. Ay-yıldızlılar, gruptaki maçlarını saat 05.00 ve 07.00'da oynayacak.

  • A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki maçları 12, 19 ve 25 Haziran 2026 tarihlerinde oynanacak.
  • D Grubu'nda ABD, Paraguay, Avustralya ve UEFA Play-Off C Galibi takımları yer alıyor.
  • Maçlar Los Angeles Stadyumu, BC Place Stadyumu, Seattle Stadyumu ve San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu'nda gerçekleşecek.

A Millî Takımımızın play-off turundaki rakiplerini elemesi halinde katılacağı 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nun fikstürü belirlendi.

Müsabakalarını oynayacağını stadyumlar ve maçların başlama saatleri şöyle:

12 Haziran 2026

  • ABD - Paraguay / 18.00 (TSİ 04.00) Los Angeles Stadyumu, Inglewood (ABD)
  • Avustralya - UEFA Play-Off C Galibi / 21.00 (TSİ 07.00) BC Place Stadyumu, Vancouver (Kanada)

19 Haziran 2026

  • ABD - Avustralya / 15.00 (TSİ 01.00) Seattle Stadyumu, Seattle (ABD)
  • UEFA Play-Off C Galibi - Paraguay / 21.00 (TSİ 07.00) San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu, Santa Clara (ABD)

25 Haziran 2026

  • UEFA Play-Off C Galibi - ABD / 19.00 (TSİ 05.00) Los Angeles Stadyumu, Inglewood (ABD)
  • Paraguay - Avustralya / 19.00 (TSİ 05.00) San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu, Santa Clara (ABD)
Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro ile telefonda görüştü

Erdoğan, Trump'ın her an savaş açabileceği ülkenin lideriyle görüştü
Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

Oraya yapılacak tek bir saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Zor işler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük bir hevesle paketleri açtı, hayal kırıklığını anbean kaydetti

Büyük bir hevesle paketleri açtı, hayal kırıklığını anbean kaydetti
Eczacının, ilaçları içmek için verdiği yöntem ortalığı karıştıracak

"İlaçları böyle için" diyen eczacının tavsiyesi ortalığı karıştıracak
İstanbul sahilinde dünyaca ünlü şarkıcı! Görenler şaştı kaldı

İstanbul sahilinde dünyaca ünlü şarkıcı! Görenler şaştı kaldı
Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı
Büyük bir hevesle paketleri açtı, hayal kırıklığını anbean kaydetti

Büyük bir hevesle paketleri açtı, hayal kırıklığını anbean kaydetti
Justin Bieber'dan skandal tehdit: Bir daha yaşanırsa, arkadan çıplak bir şekilde boğacağım

"Bir daha yaşanırsa, arkadan çıplak bir şekilde boğacağım"
Murat Cemcir ölümle pençeleşirken Ahmet Kural bakın ne yapmış

Murat Cemcir ölümle pençeleşirken Ahmet Kural bakın ne yapmış
Engelli kadına tecavüz etti, sonu böyle oldu! Cinsel organını kesip...

Engelli kadına tecavüz etti, sonu böyle oldu! Cinsel organını kesip...
Hacıosmanoğlu'ndan olay pozisyona ilk yorum: Herkesten hesap soracağım

Türk futbolunun dümenindeki isimden olay pozisyona ilk yorum
Kendi düğünlerinde söyledikleri şarkı pahalıya patladı

Kendi düğünlerinde söyledikleri şarkı pahalıya patladı
AK Parti'ye geçeceği iddia edilen CHP'li başkan, TOGG aldı

AK Parti'ye geçeceği iddia edilen CHP'li başkan, TOGG aldı
Feyyaz Uçar'ın torunu Can Arbay son yolculuğuna uğurlandı

Feyyaz Uçar'ın en zor günü! Vefat eden torununa böyle veda etti
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i liderliği kaptırdı

Arda Turan'a büyük şok! Hiç beklemiyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.