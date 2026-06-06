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A Milli Futbol Takımı Miami'deki Venezuela maçına hazır

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A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesi Miami'de Venezuela ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda taktik çalışmalar yapılırken, sakat oyunculardan Ferdi Kadıoğlu takımla kısmen çalıştı, Kenan Yıldız ise ayrı program uyguladı. Maç 7 Haziran'da TSİ 01.00'de oynanacak.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Miami'de yarın Venezuela ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

Inter Miami FC'nin Fort Lauderdale'de bulunan Florida Blue Antrenman Merkezi'ndeki çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman ısınma ve koşuyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Tedavileri süren oyunculardan Ferdi Kadıoğlu antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken, Kenan Yıldız takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Ay-yıldızlıların idmanını TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da takip etti.

Türkiye ile Venezuela arasında Inter Miami FC Stadı'nda oynanacak karşılaşma 7 Haziran'da TSİ 01.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Hilmi Sever
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