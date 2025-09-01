A Milli Takım ve Fenerbahçe'de Transfer Gelişmeleri!

MİLLİ TAKIM

18.00 A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan'la oynayacağı maçın hazırlıklarına Riva'da başlayacak.

FENERBAHÇE

- Fenerbahçe'nin Benfica'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geldi. Kerem Aktürkoğlu'nun bugün sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

-Fenerbahçe, Marco Asensio'yu da özel bir uçakla İstanbul'a getirdi. 29 yaşındaki futbolcunun, bugün sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.

-Sarı-lacivertliler ayrıca kaleci Ederson'un transferi için futbolcu ve Manchester City ile görüşmelerini sürdürüyor. Tarafların prensipte anlaşma sağladığı transferde, futbolcunun bugün veya yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

TFF

11.00 Türkiye Futbol Federasyonu bir firma ile milli takımlar ana sponsorluğu kapsamında işbirliği anlaşması yapacak.

SARIYER

11.00 Yenileme çalışmaları tamamlanan ve Sarıyer Spor Kulübü'ne ev sahipliği yapacak olan Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nun açılış töreni yapılacak.

BASKETBOL

Avrupa Basketbol Şampiyonası

14.45 Estonya - Türkiye

VOLEYBOL

-Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası

16.30 Türkiye - Slovenya