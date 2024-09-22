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A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Kasımpaşa-Antalyaspor Maçını İzledi

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Kasımpaşa-Antalyaspor Maçını İzledi
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa-Antalyaspor maçını protokol tribününden takip etti. Montella'ya yardımcı antrenör Selçuk Şahin de eşlik etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa- Antalyaspor maçını tribünden takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da mücadelenin başlamasına kısa süre kala tribüne geldi. Montella, daha sonra karşılaşmayı protokol tribününden izledi.

A Milli Futbol Takımı yardımcı antrenörlerinden Selçuk Şahin de daha sonra protokol tribününe gelerek Montella'ya eşlik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella Selçuk Şahin Antalyaspor Kasımpaşa

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