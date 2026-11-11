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A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk maçında İzmir'de Belçika karşısında puan arıyor

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında yarın İzmir'de Belçika ile karşılaşacak. İlk dört maçını kaybeden ve puanla tanışamayan milliler, Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçında Gürsel Aksel Stadı'nda mağlubiyet serisine son vermeyi hedefliyor.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında yarın İzmir'de Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayımlanacak.

Mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stephane de Almeida ve Jonas Erni yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mirel Turkes olacak.

Grubun diğer maçında İtalya ile Fransa, Milano'da TSİ 22.45'te karşılaşacak.

Milli takım, Sergen Yalçın'la ilk maçında

Ay-yıldızlı ekip, Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına Belçika karşısına çıkacak.

Milli takım, A Ligi 1. Grup'ta ilk dört maçını kaybetti ve puanla tanışamadı. Milliler, mağlubiyet serisine son vermek için Belçika'yı konuk edecek.

Türkiye, Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1, deplasmanda Belçika'ya 3-0 ve Bologna'da İtalya'ya 3-1 kaybetti. Türkiye'yi deplasmanda mağlup eden Belçika ise deplasmanda İtalya'yı 2-0 yenerken, sahasında Fransa'ya 1-0 ve deplasmanda 4-1 mağlup oldu.

Milliler, grup mücadelesini 15 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Fransa karşılaşmasıyla tamamlayacak.

Arda ve Barış Alper dönüyor

Ay-yıldızlı ekipte kart cezaları sona eren Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede forma giyebilecek.

İtalya maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı ise Belçika karşısında sahada olamayacak.

A Milli Takım'ın aday kadrosu

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Türkiye'nin 26 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Berke Özer (Lille), Ersin Destanoğlu (Al Jazira), Serhat Öztaşdelen (Kocaelispor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü, Salih Özcan (Beşiktaş)

Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Enes Ünal (Getafe), İlhan Fakılı (Beşiktaş), Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

Belçika'nın aday kadrosu

Teknik direktör Mark van Bommel yönetimindeki Belçika'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Senne Lammens (Manchester United), Maarten Vandevoordt (Leipzig), Mike Penders (Chelsea), Jari de Busser (AZ Alkmaar)

Defans: Timothy Castagne (Fulham), Maxim de Cuyper (Brighton), Brandon Mechele, Kyriani Sabbe, Joaquin Seys (Club Brugge), Josue Kongolo (Genk), Nathan Ngoy (Lille), Arthur Theate (Bologna)

Orta saha: Kevin de Bruyne (Napoli), Mandela Keita (Parma), Romeo Lavia (Chelsea), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Manchester United), Hans Vanaken (Club Brugge)

Forvet: Hugo Cuypers (Monterrey), Charles de Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Mika Godts (PSG), Romelu Lukaku (Fenerbahçe), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Milan), Leandro Trossard (Beşiktaş)

Kaynak: AA
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