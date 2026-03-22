A Milli Futbol Takımı, Romanya maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, Romanya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile yapacağı karşılaşma için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki çalışmalara katılan oyuncular, önceki idmanda yer almayan isimlerle güçlendirildi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde, 26 Mart Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda Romanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi.

Bugünkü idmana Orkun Kökçü ve Salih Özcan yanı sıra dünkü çalışmada yer almayan Barış Alper Yılmaz ile Uğurcan Çakır da katıldı.

Ümit Milli Futbol Takımı'ndan bazı oyuncuların da yer aldığı antrenmanda milliler, basına açık 15 dakikalık bölümde ısınma, top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenman öncesi ay-yıldızlı oyuncular, idmanı takip eden basın mensuplarıyla bayramlaştı.

Milliler, hazırlıklarına yarın yapacakları idmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
İstanbul Valiliği: Fatih'te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti

İstanbul'daki faciadan acı haber geldi
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim

Genç futbolcu cinayetinde korkunç şüphe! Annesi de gözaltına alındı
Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

1. Lig'de lider el değiştirdi! Şampiyonluk yarışı alev alev
İsrail'de orduya kan donduran talimat: Evlerin hepsini tek tek yıkın

Çatışmalar sürerken orduya kan donduran talimat
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim

Genç futbolcu cinayetinde korkunç şüphe! Annesi de gözaltına alındı
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu

İlber Ortaylı'nın son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
İngiliz generalden bomba itiraf: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok

İngiliz generalden bomba itiraf