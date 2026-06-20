Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası

Stadyum: San Francisco Bay Area

Hakemler: Ivan Barton, David Moran, Henry Pupiro (El Salvador)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Paraguay : Gill, Cacares, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Diego Gomez, Cubas, Almiron, Galarza, Enciso, Pitta

Gol: Dk. 2 Galarza ( Paraguay )

Kırmızı kart: Dk. 45+3 Almiron ( Paraguay )

Sarı kartlar: Dk. 4 Galarza ( Paraguay )

SAN A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

2. dakikada Paraguay golü buldu. Savunmadan çıkaramadığımız topu kapan Enciso, ceza yayı önündeki Galarza'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda top köşeden filelere gitti: 0-1.

13. dakikada milliler etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasına ortasında savunmadan dönen top yine bu futbolcuda kaldı. Kerem bu kez ceza sahası çizgisindeki Arda Güler'e pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

35. dakikada A Milli Futbol Takımı gole çok yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta savunmanın arasından yükselen Mert Müldür kafayı vurdu, meşin yuvarlak önce üst direğe ardından yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

45+3. dakikada Paraguay 10 kişi kaldı. VAR uyarısı sonrasında ekrana gelen hakem Ivan Barton, Almiron'un ağzını kapatarak Mert Müldür'le diyaloğa girmesi sebebiyle bu futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

İlk 45 dakika Paraguay'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.