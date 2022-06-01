A Milli Takım oyuncuları, atık topladı - Haberler

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A Milli Takım oyuncuları, atık topladı

AA - Hilmi Sever - Spor
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A Milli Takım oyuncuları, atık topladı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve milli futbolcular, Riva Halk Plajı'nda kıyı temizliği ve çevre kirliliğini önleme etkinliğine katıldı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve milli futbolcular, Riva Halk Plajı'nda kıyı temizliği ve çevre kirliliğini önleme etkinliğine katıldı.

Milli futbolcular Eren Elmalı, Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar, Kaan Ayhan, Rıdvan Yılmaz, Ferdi Kadıoğlu, Yunus Akgün ve Salih Özcan ile eMilli Takım'dan bazı oyuncular, Aras Kargo ve TURMEPA'nın (Deniz Temiz Derneği) iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte Beykoz ilçesindeki Riva Halk Plajı'nda atık topladılar.

Eldiven giyerek atık toplayan milliler, 5-11 Haziran tarihleri arasındaki Çevre Koruma Haftası'nın önemine dikkat çektiler.

"Amacımız farkındalık oluşturmak"

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, yaptığı konuşmada, milli futbolcularla böyle bir etkinliğe imza atmalarının çok anlamlı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Güneşin ve doğanın tadını çıkarırken doğaya nasıl zarar verdiğimizi görmüyoruz. Burada yarım saatte bile kilolarca atık toplandı. Amacımız bir anda her yeri muazzam temizliğe ulaştırmak değil, farkındalık oluşturmak. Ay-yıldızın başarılı sporcularının bizimle olması daha anlamlıydı."

AA / Hilmi Sever - Spor

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