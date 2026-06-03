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Milli futbolcular Amerika'daki ilk günlerinde otel çevresinde yürüyüş yaptı

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Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Miami'de bulunan A Milli Futbol Takımı, ilk antrenmanını TSİ 02.00'de gerçekleştirecek. Bazı futbolcular şehri gezdi, Uğurcan Çakır uğurlama töreni için teşekkür etti.

DÜNYA Kupası öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrinde hazırlıklarına devam edecek A Milli Futbol Takımı, buradaki ilk antrenmanını TSİ 02.00'de gerçekleştirecek. Ay-yıldızlılarda akşam antrenmanı öncesinde bazı futbolcular şehri gezdi. Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Zeki Çelik ve Muhammed Şengezer, otel çevresinde yürüyüş yaptı. Milli file bekçisi Uğurcan Çakır, DHA'ya yaptığı açıklamada dün Türkiye'de kendilerine yapılan uğurlama töreni için herkese teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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