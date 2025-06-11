A Milli Takım, Meksika'ya Deplasmanda 1-0 Mağlup Oldu

A Milli Takım, Meksika'ya Deplasmanda 1-0 Mağlup Oldu
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A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında tarihindeki ilk karşılaşmasında Meksika'ya 1-0 yenildi. Meksika'nın golü Pineda'dan geldi.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda tarihinde ilk kez karşılaştığı Meksika'ya 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada ceza sahasına yapılan ortada arka direkte Ruiz'in kafayla kale önüne indirdiği topa Vega'nın kafa vuruşunda kaleci Berke topu kontrol etti.

65. dakikada soldan ceza sahasına yapılan ortada Huerta'nın şutunda top yan direğe çarparak auta çıktı.

76. dakikada sol kanattan Kenan'ın pasında ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu'nun gelişine vuruşunda top kaleyi bulmadı.

Stat: Kenan

Hakemler: Moeth Gaymes, Denroy Barker, Ryan Graves

Meksika: Malagon, Sanchez, Montes, Reyes, Gallardo, Alvarez (Erik Lira dk. 62), Ruiz (Luis Chavez dk. 84), Pineda (Roberto Alvarado dk. 62), Vega (Huerta dk. 62), Quinones (Santiago Gimenez dk. 70), Sepulveda (Raul Jimenez dk. 70)

Yedekler: Aguilar Guillermo Ochoa, Gilberto Sepulveda, Jesus Chiquete, Julian Araujo, Zambrano, Carlos Rodriguez, Efrain Alvarez, Mateo Chavez

Teknik Direktör: Javier Aguirre

Türkiye: Berke Özer, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yasin Özcan (Mustafa Eskihellaç dk. 46), Kaan Ayhan (Demir Ege Tıknaz dk. 77), İsmail Yüksek (Orkun Kökçü dk. 63), İrfan Can Kahveci (Barış Alper Yılmaz dk. 62), Kerem Aktürkoğlu (Deniz Gül dk. 77), Arda Güler, Kenan Yıldız (Ahmed Kutucu dk. 85)

Yedekler: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Zeki Çelik, Eren Elmalı, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Okay Yokuşlu, Oğuz Aydın, Can Uzun

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Gol: Pineda (dk. 45) (Meksika)

Sarı kart: Erik Lira (Meksika), Merih Demiral (Türkiye) - KUZEY CAROLINA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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