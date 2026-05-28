Güzel sanatlar liselerinin hazırladığı Milli Takım marşları halk oylamasına sunuldu

Milli Eğitim Bakanlığı ve TFF iş birliğiyle düzenlenen beste yarışmasında finale kalan 5 eser, halk oylamasına sunuldu. Kazanan marş, 3 Haziran'a kadar sürecek oylamayla belirlenecek.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, A Milli Futbol Takımı için Dünya Kupası sürecinde kullanılacak marşın güzel sanatlar liseleri tarafından hazırlanması yönündeki açıklamasının ardından düzenlenen beste yarışmasında, hazırlanan marşlar halk oylamasına açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu iş birliğinde, güzel sanatlar liseleri arasında düzenlenen 'A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası Finalleri' temalı beste yarışması kapsamında finale kalan eserler halk oylamasına açıldı. Yarışma kapsamında Türkiye genelindeki güzel sanatlar liselerinden toplam 82 eser başvurusu alındı. Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, Türkiye Futbol Federasyonu temsilcisi Türker Tozer, Proje Koordinatörü İbrahim Sarıtaş, orkestra şefi Murat Kodallı, besteci ve müzisyen Ali Otyam, müzisyen Ali Tufan Kıraç ile oyuncu Oktay Gürsoy'un yer aldığı jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda eserler ilk 5'e düşürülürken, yarışmanın kazananının başta milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli olmak üzere tüm kamuoyunun katılımıyla gerçekleştirilecek halk oylamasıyla belirlenmesi kararlaştırıldı.

3 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK

Halk oylamasına sunulan eserler; 'Geliyoruz', 'Bizim Çocuklar', 'Şampiyonsun Türkiye', 'Türkiyem Tek Yürek', 'Haydi Türkiye' adlı bestelerden oluştu. Finale kalan eserlerin profesyonel müzik düzenleme ve aranjman çalışmaları bakanlık stüdyolarında tamamlanırken, eserlerin dijital platformlarda kamuoyuyla buluşturulması için çalışmalar yürütüldü. Halk oylaması neticesinde birinci olacak eser için nihai bir aranjman ve profesyonel bir klip çalışması da yapılacak. Halk oylaması, bakanlık tarafından oluşturulan 'eba.gov.tr/mars-anket' sitesi üzerinden 3 Haziran Çarşamba saat 17.00'ye kadar sürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
