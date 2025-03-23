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A Milli Takım, Macaristan'ı 2-0 Geride Bıraktı

A Milli Takım, Macaristan'ı 2-0 Geride Bıraktı
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Macaristan ile karşılaşırken, ilk yarıyı Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golü ve Arda Güler'in attığı golle 2-0 önde kapattı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Macaristan ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını ay-yıldızlı ekip 2-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

27. dakikada Orban'ın sağ kanattan ara pasında defans arkasına sarkan Gazdag'ın sağ taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı çıkardı.

31. dakikada Szoboszlai'nin ceza yayından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

35. dakikada Arda Güler'in ceza yayının sağ tarafından yerden vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

36. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahası içine giren İsmail Yüksek, Fiola'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Felix Zwayer penaltı noktasını gösterdi.

37. dakikada penaltıda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

39. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasıyla Oğuz Aydın ceza sahası içi sağ tarafında topla buluştu. Oğuz'un içeriye çevirdiği topta Arda Güler bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

Hakemler: Felix Zwayer, Robert Kempter, Christian Dietz

Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Marton Dardai, Bolla, Bence Dardai, Vecsei, Kerkez, Szoboszlai, Gazdag, Bernabas Varga

Yedekler: Gulacsi, Szappanos, Osvth, Balogh, Attila Szalai, Nego, Szabo, Kata, Nikitscher, Roland Sallai, Alex Toth, Csoboth

Teknik Direktör: Marco Rossi

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Yedekler: Muhammed Şengezer, Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Emirhan Topçu, Salih Özcan, Atakan Karazor, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, İrfan Can Kahveci, Deniz Gül, Emre Mor, Rayyan Baniya

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Hakan Çalhanoğlu (dk. 37 pen.) Arda Güler (dk. 39) (Türkiye)

Sarı kartlar: İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu (Türkiye), Fiola (Macaristan) - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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