A Milli Futbol Takımı, Kosova maçının hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 31 Mart'taki Kosova karşılaşması öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanda taktik çalışmalara odaklanıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde 31 Mart Salı günü Kosova ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Merih Demiral ile Hakan Çalhanoğlu, kondisyoner eşliğinde düz koşu yaptı. Kaptan Hakan, koşunun ardından takımdan ayrı çalıştı.

Antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da izledi.

Ay-yıldızlı ekip, Kosova müsabakasının hazırlıklarına yarın basına kapalı yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan
