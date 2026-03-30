A Milli Takım, Kosova maçına Riva'da çalıştı

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde yarın Kosova ile oynayacağı maç öncesi antrenman yaptı. Teknik direktör Montella yönetiminde gerçekleşen idmanda oyuncuların çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiği gözlemlendi.

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde yarın deplasmanda Kosova ile karşılaşacak A Milli Takım, bugün başkent Priştine'ye yapacağı yolculuk öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sağanak yağmur altında bir antrenman yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen idmanda ısınma bölümünün ardından sırasıyla rondo, çeviklik, taktik ve duran top çalışmaları yapıldı. Tedavisi devam eden Merih Demiral, takımdan ayrı olarak bireysel idman programı doğrultusunda çalıştı.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da bugünkü antrenmanı tribünden takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
