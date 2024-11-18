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A Milli Takım Karadağ ile Deplasmanda Karşılaşıyor

A Milli Takım Karadağ ile Deplasmanda Karşılaşıyor
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. maçında yarın Karadağ ile karşılaşmak üzere Kayseri'deki antrenmanını tamamladı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almadı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. maçında yarın Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Kayseri'de yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

RHG EnerTürk Enerji? Stadı'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Isınma hareketleriyle başlayan idman daha sonra basına kapalı devam etti.

Kasık bölgesindeki sakatlığı nedeniyle tedavisine başlanan kaptan Hakan Çalhanoğlu, çalışmada yer almadı.

A Milli Takım kafilesi, saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait uçakla Kayseri'den Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya gidecek.

Niksic Şehir Stadı'nda oynancak Türkiye-Karadağ maçı, yarın saat 22.45'te başlayacak.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Spor
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