A Milli Takım, İzlanda'ya geldi

Olgucan KALKAN / REYKJAVİK - İZLANDA, - UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup 4'üncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, karşılaşma için İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e geldi.

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki 4'üncü maçında 14 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te İzlanda'nın konuğu olacak. Ay-yıldızlılar, bu karşılaşma için Samsun'dan özel uçakla İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e geldi. Millileri kamp yapacakları otelde az sayıda gurbetçi vatandaş karşıladı. Gurbetçi vatandaşlar özellikle Arda Güler'e ilgi gösterdi. Millilerde teknik direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcu yarın TSİ 16.45'te basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, karşılaşma öncesi son antrenmanını TSİ 21.00'de maçın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadyumu'nda yapacak.