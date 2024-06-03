A Milli Takım İtalya maçı öncesi son çalışmasını yaptı

2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, İtalya ile yarın deplasmanda oynayacağı özel maç için Bologna'ya yapacağı yolculuk öncesinde Türkiye'deki son çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde, ilk 15 dakikalık bölümü basına açık olan antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve çeviklik çalışması yapıldı. Ardından taktik çalışmasına geçildi ve son bölümde yarı sahada taktik oyun oynandı.

Ay-yıldızlıların bugünkü idmanına Ferdi Kadıoğlu tedbir amaçlı olarak katılmadı.

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da antrenmanı izledi.

A Milli Takım kafilesi, bugün saat 16.30'da hava yoluyla İtalya-Türkiye karşılaşmasının oynanacağı Bologna kentine seyahat edecek. - İSTANBUL