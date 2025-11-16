A Milli Takım'ın İspanya Maçında Hakem Felix Zwayer

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçında İspanya ile oynayacağı mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, 18 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te deplasmanda İspanya ile karşılaşacak. Sevilla kentindeki La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin hakemleri de UEFA tarafından açıklandı. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ile Christian Dietz yapacak. Maçın dördüncü hakemi Sven Jablonski olacak.

VAR'da Alman Bastian Dankert, AVAR'da Daniel Schlager görev yapacak. - İSTANBUL