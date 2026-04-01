A Milli Futbol Takımı 24 Yıl Sonra Dünya Kupası'na Katılma Hakkı Kazandı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kosova'yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vatandaşlar, galibiyeti büyük bir sevinçle kutladı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde deplasmanda Kosova ile karşılaştı. Ay yıldızlı ekibin 1-0 kazandığı karşılaşmanın bitiş düdüğüyle Türkiye'nin dört bir yanında büyük sevinç yaşandı. Yağmur yağışının etkili olduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vatandaşlar, yanlarına aldıkları Türk bayrakları sallayıp, araçlarıyla tur atarak Dünya Kupası'na katılmayı kutladı. Bazı vatandaşlar ise yağmura aldırmadan sokakta kutlama yaptı. Kutlamalar sırasında polis ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti

Tarihi zaferden sonra kendinden geçti
Hakan Çalhanoğlu'ndan maç sonunda tarihi konuşma

Tüm arkadaşlarını saha ortasına topladı: Hakan'dan tarihi konuşma

Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu

Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...

Dünyaca ünlü isme ait gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti

Tarihi zaferden sonra kendinden geçti
Neler yaptın öyle Uğurcan! Bütün Türkiye onu konuşuyor

Neler yaptın öyle Uğurcan! Bütün Türkiye onu konuşuyor
Galatasaray'a Osimhen'den müjde

Taraftarı sevinçten havalara uçuracak gelişme