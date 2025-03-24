A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son rakibi belli oldu

UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş maçında İspanya, sahasında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Mestalla'daki maçın normal süresi 2-2, uzatma dakikaları 3-3 sona erdi. İspanya, penaltılarda Hollanda'ya 5-4'lük üstünlük sağladı ve yarı finale çıktı.

İspanya, Mikel Oyarzabal'ın 8. dakikada penaltıdan attığı golle Hollanda karşısında öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Hollanda, Memphis Depay'ın 54. dakikada penaltı golüyle skoru 1-1'e getirdi. İspanya, Oyarzabal'ın 67. dakikada attığı golle bu kez 2-1 öne geçti. Hollanda Ian Maatsen'in 79. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

Maçın normal süresi ve uzatma dakikaları sonucunda 3-3 berabere kalan iki takım, penaltı atışlarına geçti. İspanya, penaltılarda Hollanda'ya 5-4'lük üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldi. Bu galibiyetle İspanya, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son rakibi oldu. A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya ile birlikte Gürcistan ve Bulgaristan ile karşılaşacak.