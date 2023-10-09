A Milli Takım, Hırvatistan maçının hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Takımın antrenmanını TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da izledi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 12 Ekim Perşembe günü Hırvatistan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde iki bölüm halinde yapıldı. Video görüntüleri eşliğinde yapılan taktiksel hazırlık bölümünün sonrasında sahaya geçildi ve saat 16.45'te başlayan ikinci bölümde ise ısınmanın ardından yenileme temposunda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Hafif sakatlıkları bulunan Orkun Kökçü ve Yusuf Sarı ile uçuş programı nedeniyle akşam saatlerinde kampa katılan Rıdvan Yılmaz antrenmanda yer almadı.

Ay-yıldızlıların bu akşam yaptığı çalışmayı TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da izledi.

A Milli Takım, yarın yapacağı iki antrenmanla Hırvatistan maçının hazırlıklarını sürdürecek. Her iki antrenman da basına kapalı gerçekleştirilecek. - İSTANBUL