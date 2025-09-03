Haberler

A Milli Takım Gürcistan Maçına Hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki Gürcistan maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, antrenmanın ardından Tiflis'e hareket edecek.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda yarın TSİ 19.00'da deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak. Milliler, bu müsabakanın hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da antrenmanı takip etti.

Milliler, antrenmanın ardından saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait uçakla Tiflis'e hareket edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
