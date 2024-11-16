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A Milli Takım, Galler ile 0-0 Berabere Kaldı

A Milli Takım, Galler ile 0-0 Berabere Kaldı
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile karşılaştı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona erdi. Müsabakada dikkat çeken anlar arasında Yunus Akgün, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun şutları yer aldı.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Juan Martinez Munuera, Raul Cabanero, Guadalupe Porras Ayuso (İspanya)

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Galler : Darlow, Williams, Roberts, Rodon, Davies, Thomas, James, Sheehan, Wilson, Johnson, Harris

Sarı kart: Dk. 9 Johnson ( Galler )

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

6. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı yayın sağında bulunan Arda Güler'e verdi. Arda Güler'in şutunda top kaleci Darlow'da kaldı.

14. dakikada sağ kanattan kullanılan korner atışı sonrası ceza sahası dışında toplu buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutunda, meyin yuvarlak üstten auta çıktı.

27. dakikada Hakan Çalhanoğlu'un ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak savunmadan sekip üstten kornere gitti.

32. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında Yunus Akgün kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yunus Akgün'ün vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Darlow'dan oyun alanına döndü.

45+5'inci dakikada Wilson'un ceza saha dışından sert şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyuna alanına döndü.

Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Spor
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