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Tur için 1 puan yetiyor! A Milli Takımımızın muhtemel rakipleri belli oldu

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım, bugün son grup maçında Çekya ile karşılaşacak. Türkiye'nin son 16 turuna çıkabilmesi için 1 puan alması yeterli. Alınacak puan veya puanlar sonucunda grup sıralamasının nihai hali ve dolayısıyla bir üst turdaki rakip belirlenecek. İşte eşleşebileceğimiz muhtemel rakipler...

EURO 2024'te A Milli Takımımız, bugün Çekya ile karşılaşacak. Türkiye'ye son 16 turu için 1 puan yetiyor. A Mili Takım'ın grubunu bitireceği yere göre bir üst turdaki rakibi değişiklik gösterebilir.

BAZI EŞLEŞMELER BELLİ

A,B,C ve D gruplarında maçlar tamamlanırken Almanya, İsviçre, İspanya, İtalya, İngiltere, Danimarka, Avusturya ve Fransa son 16 biletini aldı. EURO 2024'te şu ana kadar alınan sonuçlara göre İsviçre-İtalya ve Almanya-Danimarka eşleşmeleri kesinleşti.

Türkiye, bugün Çekya'dan puan alması halinde grubunu ikinci sırada bitirecek. A Milli Takım Çekya'ya yenilir Gürcistan da Portekiz'i mağlup ederse millilerimiz turnuvadan elenecek. Türkiye'nin Çekya'ya kaybettiği, Portekiz'in de Gürcistan'dan puan aldığı senaryoda ise A Milli Takım grubu üçüncü sırada bitirecek.

MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU

A Milli Takım, F Grubu'nu ikinci sırada tamamlarsa D Grubu'nun lideri Avusturya ile eşleşecek.Türkiye, grupta üçüncü olursa İspanya ya da İngiltere'yle son 16 turunda eşleşecek.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor

Çek Cumhuriyeti Milli Takım Türkiye Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Demiryürek:

1 puan için değil kazanmak için çıksın biz futbol görmek istiyoruz

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Avci:

Arkadas hala baris alper diye direnior ya , oynatmayin bunu ya ,, cenk tosunu koyun daha iyi..

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Orhan Karakuzulu:

Citayi düsürdük yine

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