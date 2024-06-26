Tur için 1 puan yetiyor! A Milli Takımımızın muhtemel rakipleri belli oldu

EURO 2024'te A Milli Takımımız, bugün Çekya ile karşılaşacak. Türkiye'ye son 16 turu için 1 puan yetiyor. A Mili Takım'ın grubunu bitireceği yere göre bir üst turdaki rakibi değişiklik gösterebilir.

BAZI EŞLEŞMELER BELLİ

A,B,C ve D gruplarında maçlar tamamlanırken Almanya, İsviçre, İspanya, İtalya, İngiltere, Danimarka, Avusturya ve Fransa son 16 biletini aldı. EURO 2024'te şu ana kadar alınan sonuçlara göre İsviçre-İtalya ve Almanya-Danimarka eşleşmeleri kesinleşti.

Türkiye, bugün Çekya'dan puan alması halinde grubunu ikinci sırada bitirecek. A Milli Takım Çekya'ya yenilir Gürcistan da Portekiz'i mağlup ederse millilerimiz turnuvadan elenecek. Türkiye'nin Çekya'ya kaybettiği, Portekiz'in de Gürcistan'dan puan aldığı senaryoda ise A Milli Takım grubu üçüncü sırada bitirecek.

MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU

A Milli Takım, F Grubu'nu ikinci sırada tamamlarsa D Grubu'nun lideri Avusturya ile eşleşecek.Türkiye, grupta üçüncü olursa İspanya ya da İngiltere'yle son 16 turunda eşleşecek.