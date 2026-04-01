Salih Özcan: İnşallah Dünya Kupası'nda da böyle devam ederiz

Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde Kosova'yı 1-0 yenerek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Orta saha oyuncusu Salih Özcan, takımın yetenekli olduğuna güvenerek mutluluğunu ifade etti.

A Milli Futbol Takımı'nın orta sahası Salih Özcan, "Çok mutluyuz. Valla inanılmaz. Şimdi eğlenmeye gidiyoruz. 24 yıl sonra geldi. Biz kendimize güveniyoruz. Yetenekli bir takımımız var. O yüzden hiç sıkıntı yok. İnşallah Dünya Kupası'nda da böyle devam ederiz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takımı'nın orta sahası Salih Özcan, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduklarını dile getiren Salih Özcan, "Çok mutluyuz. Valla inanılmaz. Şimdi eğlenmeye gidiyoruz. 24 yıl sonra geldi. Biz kendimize güveniyoruz. Yetenekli bir takımımız var. O yüzden hiç sıkıntı yok. İnşallah Dünya Kupası'nda da böyle devam ederiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
24 yıllık hasret sona erdi: Dünya Kupası'ndayız!
