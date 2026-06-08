Haberler

A Milli Futbol Takımı, Arizona'ya geldi

A Milli Futbol Takımı, Arizona'ya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD'deki ana kamp merkezi Arizona'nın Mesa şehrine ulaştı. Millileri burada çok sayıda taraftar karşıladı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası için çalışmalarını sürdüreceği ABD'deki ana kamp merkezi Arizona eyaletinin Mesa şehrine geldi.

2026 FIFA Dünya Kupası çalışmaları kapsamında ABD'de ilk olarak Florida eyaletine gelen A Milli Futbol Takımı, Venezuela ile Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami CF Stadyumu'nda oynadığı hazırlık maçının ardından turnuvadaki ana kamp merkezi olan Arizona eyaletinin Mesa şehrine geçti. Millileri burada çok sayıda taraftarlar karşıladı. Ay-yıldızlı futbolcular ve teknik ekip, Türk taraftarların tezahüratları eşliğinde otele giriş yaptı. - ARIZONA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu

Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı

Koç Holding bünyesindeki şirkete silahlı saldırı! Zamanlama manidar
Otokoç galerisine ateş açan saldırganlar, o anları kayıt altına alıp paylaştı: Kürt kadınlara saygısızlık devam ederse bu eylemler de bitmeyecek

Otokoç saldırılarının nedeni belli oldu! Kameraya alıp paylaşmışlar
İsrailli bakandan hadsiz sözler: Hem Erdoğan'ı hem Bakan Çiftçi'yi hedef aldı

İsrailli bakandan hadsiz sözler: Erdoğan'ı hedef aldı
İstanbul'dan sonra şimdi de Antalya: Otokoç galerisine silahlı saldırı

İstanbul'dan sonra şimdi de o ilimiz! Bir saldırı daha
İşte sandık sandık tüm sonuçlar! Aziz Yıldırım, 8 yıl aradan sonra geri döndü

İşte sandık sandık tüm sonuçlar! Aziz Yıldırım büyük fark attı
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir: Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı

İran füzeleri İsrailli bakanı küplere bindirdi! Çağrısı Netanyahu’ya

Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor

Milyonlara güzel haber! Geri sayım başladı, yeni resmi tatil geliyor