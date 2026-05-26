A Milli Futbol Takımı, dayanıklılık testinden geçti

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımı, Riva'daki tesislerde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde dayanıklılık ve fiziksel testlerden geçti.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, hazırlık kampı kapsamında dayanıklılık testlerinden geçti. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmalarda futbolcuların fiziksel durumları detaylı şekilde değerlendirildi.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan testlerde milli oyuncular, fitness salonunda kuvvet, esneklik ve sıçrama çalışmalarına katıldı. Sahada gerçekleştirilen uygulamalarda ise laktat ölçümü ve dayanıklılık testleri yapıldı.

Montella ve teknik ekibin yakından takip ettiği çalışmaların ardından ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarına 28 Mayıs Perşembe günü devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
