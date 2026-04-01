Montella'ya basın toplantısında sulu kutlama

A Milli Futbol Takımı'nda futbolcular, Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın basın toplantısına gelerek, burada şampiyonluğu beraber kutladı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra finallere gitmeye hak kazandı. Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edilmesinin coşkusu basın toplantısında da devam etti. Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın basın toplantısında açıklamalarda bulunduğu esnada futbolcular ve teknik heyet toplantı odasına baskın yaparak geleneksel sulu kutlama yapıldı. İtalyan teknik adam, burada futbolcularla birlikte büyük bir coşku yaşarken birlikte 'Türkiye' tezahüratları yapıldı. - PRİŞTİNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı