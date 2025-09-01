A Milli Takım Dünya Kupası Elemeleri Hazırlıklarına Başladı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda Gürcistan ve 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya ile oynayacağı maçların hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Düz koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Gürcistan maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

HAKAN, MERİH VE YUSUF ANTRENMANDA YER ALMADI

Ay-yıldızlılarda takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral seyahat planlamaları, Yusuf Akçiçek ise özel izinli olduğu gerekçesiyle antrenmana katılmadı. 3 futbolcu, bu akşam saatlerinde kamp kafilesine dahil olacak.

Öte yandan milli takımın antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla, maçın hazırlıklarını sürdürecek.